Новости версия для печати Родная область помогает отражать голы Орловец – голкипер «Спартака» вышел против «Ливерпуля» с особым щитком.



Бывший игрок ФК «Орел», а ныне вратарь «Спартака» Александр Селихов на матч турнира «Лиги Чемпионов» против «Ливерпуля» вышел со щитком, где изображен памятник генералу Ермолову. К слову, эту игру российские футболисты провели со счетом 1:1.





Татьяна Напольских

27 сентября 2017 года







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