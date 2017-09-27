На портале Орловской области открыт раздел, посвященный 80-летию региона

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среда
27.09.2017
15:52:57
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На портале Орловской области открыт раздел, посвященный 80-летию регионаЮбилейную дату Орловщина отмечает сегодня, 27 сентября.
На информационном портале Орловской области открыт раздел, посвященный 80-летию региона. Здесь - информация об истории Орловщины, фотографии природных ландшафтов, достопримечательностей, значимых событий.
Отдельный подраздел посвящен юбилейному знаку «80 лет Орловской области».
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