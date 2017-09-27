Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- С Днем рождения, Орловская область! Юбилейные торжества будут проходить в Орле весь день. - Уроки памяти. Потомки поклонились погибшим защитникам и освободителям. - Родная область помогает отражать голы. Орловец – голкипер «Спартака» вышел против «Ливерпуля» с особым щитком. - Подарок родному краю. Большую выставку организовал региональный Союз художников.

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Вести-Орёл

27 сентября 2017 года







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