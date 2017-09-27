За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП

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среда
27.09.2017
15:52:55
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За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТПВ результате 2 человека получили травмы, среди них 1 ребенок.
26 сентября в 7 часов утра водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», двигался по автодороге Калуга-Орел и на 168 км допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от госпитализации отказался.
26 сентября в 14:55 водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», следовал по ул. Октябрьской и при повороте налево на ул.Ломоносова на регулируемом перекрестке произошло столкновение с автомобилем «Рено Сандеро», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено» (мальчик 11 лет) получил телесные повреждения.
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