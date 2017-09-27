Новости версия для печати Александр Мисуркин: «От всей души поздравляю вас с юбилеем!» С борта Международной космической станции орловцев поздравил космонавт, Почётный гражданин города Орла, герой России Александр Мисуркин.



Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-06» с очередным экипажем Международной космической станции (МКС) стартовала 13 сентября с космодрома Байконур.

В составе новой экспедиции – три человека. Вместе с Александром Мисуркиным на МКС будут работать два астронавта НАСА. Планируемая продолжительность полета новой экспедиции - 167 суток.

























Вести-Орёл

27 сентября 2017 года







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