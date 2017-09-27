Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
27.09.2017
19:51:01
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья приехали поздравить наш регион с юбилеем и обсудить партнерские отношения

В Орловскую область с визитом прибыли представители Южной Осетии, Индии, Индонезии, Армении, Молдовы. Уехать без подарков у них – не получится. Памятную медаль «80 лет Орловской области» вручили гостям торжества.

Отец министра иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев рядовым пехоты сражался на Орловско-Курской дуге. В 2008 году наша область одной из первых откликнулась на трагедию в Южной Осетии. Сегодня – есть предложения по торгово-экономическому сотрудничеству. 
Дмитрий Медоев, министр иностранных дел Республики Южная Осетия: «У нас есть такая практика - мы развиваем региональное сотрудничества. Целый ряд российских регионов имеет такие соглашения с нами, и мы бы хотели перейти к более серьезным отношениям. Я поздравляю всех жителей Орла с большим праздником. Желаю счастья, процветания, добра и прогресса». 
Теплые слова из теплых стран. Чрезвычайный и полномочный посол Армении Вардан Тоганян лично приехал, чтобы поздравить орловцев.
Вардан Тоганян, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в РФ: «За последние 80 лет своей истории область достигла много чего, особенно в области экономического роста, в развитии сельского хозяйства. Я бы хотел пожелать не сбавлять темпы, быть в режиме опережающего развития». 
Экономические связи с Республикой Индия набирают обороты. У нас - потенциал, у них – инвестиции. Сегодня гости из Индии - в числе почетных. 
Джейсундар, атташе по культуре, директор Культурного Центра им. Дж. Неру Республики Индия: «В этом году Индия и Россия празднуют еще одну годовщину - 70 лет восстановления дипломатических отношений. Большая честь для меня поздравить вас с праздником».
Стратегическое партнерство в ходе рабочих встреч глава региона Вадим Потомский обсудил и с представителями ряда крупных компаний. 
Николай Волобуев, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех: «Мы обсудили два очень серьезных проекта, связанных с медициной, с телемедициной. Если нам удастся договориться, в том числе с Минздравом, с нашим руководством, то можно будет запустить очень интересный проект».
Орловские народные избранники законы сегодня не принимали. Принимали поздравления и памятные медали. 
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Орловская область сегодня динамично развивается. Есть серьезные успехи в инвестиционной и инновационной деятельности. У нас сегодня великолепно работает аграрный сектор экономики. И я убежден, что в Орловской области есть еще темпы роста для того, чтобы мы стали еще крепче, смотрели уверенней в завтрашнее будущее. С праздником, дорогие земляки!»
Слова благодарности в адрес тех, кто выстоял в годы войны, кто поднимал область из руин, кто в 90-е отстаивал интересы родной земли, сегодня на Орловщине будут звучать весь день.
 



Надежда Невматулина
27 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта