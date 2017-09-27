Новости версия для печати Делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья приехали поздравить наш регион с юбилеем и обсудить партнерские отношения В Орловскую область с визитом прибыли представители Южной Осетии, Индии, Индонезии, Армении, Молдовы. Уехать без подарков у них – не получится. Памятную медаль «80 лет Орловской области» вручили гостям торжества.



Отец министра иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев рядовым пехоты сражался на Орловско-Курской дуге. В 2008 году наша область одной из первых откликнулась на трагедию в Южной Осетии. Сегодня – есть предложения по торгово-экономическому сотрудничеству. Дмитрий Медоев, министр иностранных дел Республики Южная Осетия: «У нас есть такая практика - мы развиваем региональное сотрудничества. Целый ряд российских регионов имеет такие соглашения с нами, и мы бы хотели перейти к более серьезным отношениям. Я поздравляю всех жителей Орла с большим праздником. Желаю счастья, процветания, добра и прогресса». Теплые слова из теплых стран. Чрезвычайный и полномочный посол Армении Вардан Тоганян лично приехал, чтобы поздравить орловцев. Вардан Тоганян, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в РФ: «За последние 80 лет своей истории область достигла много чего, особенно в области экономического роста, в развитии сельского хозяйства. Я бы хотел пожелать не сбавлять темпы, быть в режиме опережающего развития». Экономические связи с Республикой Индия набирают обороты. У нас - потенциал, у них – инвестиции. Сегодня гости из Индии - в числе почетных. Джейсундар, атташе по культуре, директор Культурного Центра им. Дж. Неру Республики Индия: «В этом году Индия и Россия празднуют еще одну годовщину - 70 лет восстановления дипломатических отношений. Большая честь для меня поздравить вас с праздником». Стратегическое партнерство в ходе рабочих встреч глава региона Вадим Потомский обсудил и с представителями ряда крупных компаний. Николай Волобуев, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех: «Мы обсудили два очень серьезных проекта, связанных с медициной, с телемедициной. Если нам удастся договориться, в том числе с Минздравом, с нашим руководством, то можно будет запустить очень интересный проект». Орловские народные избранники законы сегодня не принимали. Принимали поздравления и памятные медали. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Орловская область сегодня динамично развивается. Есть серьезные успехи в инвестиционной и инновационной деятельности. У нас сегодня великолепно работает аграрный сектор экономики. И я убежден, что в Орловской области есть еще темпы роста для того, чтобы мы стали еще крепче, смотрели уверенней в завтрашнее будущее. С праздником, дорогие земляки!» Слова благодарности в адрес тех, кто выстоял в годы войны, кто поднимал область из руин, кто в 90-е отстаивал интересы родной земли, сегодня на Орловщине будут звучать весь день.





Надежда Невматулина

27 сентября 2017 года







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