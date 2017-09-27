Новости версия для печати Орловская область отмечает 80-летие! Славная история Орловщины могла бы прерваться. В середине 20 века наша земля стала ареной ожесточенных боев. За свободу региона заплатили жизнями 100 тысяч советских солдат и офицеров. Сегодня орловцы и гости областного центра собрались на митинг памяти, чтобы поклониться подвигу защитников и освободителей.



Орловская земля – это край с богатой историей и самобытной культурой. Это родина великих писателей и поэтов. Образована область с современными границами в 1937 году. Тогда, 80 лет назад, в этот самый день в городе на свет появилось всего несколько орловцев. Татьяна Степина начальник территориального отдела ЗАГС г. Орла управления ЗАГС Орловской области: «В довоенном архиве, именно по органам загса, много утрачено записей в связи с оккупацией нашего города. Все, что сохранилось, это достаточно скудное количество записей. Но мы проверили – родившихся 27 сентября 1937 года было 7 младенцев». Во время Великой Отечественной войны Орловщина стала местом ожесточенных боев. Край отстояли, и в честь освобождения был дан первый салют. После были годы восстановления. Сегодня Орловская область динамично развивается. Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Главное, чтоб люди понимали, что никаких возвратов к старым механизмам управления в Орловской области не будет. Никто ни у кого не будет бегать на побегушках. Будет выполнено так, как поставил задачу президент. А президент поставил четкую задачу - развитие территорий, стабильная экономическая и социальная ситуация. В Орловской области по всем экономическим показателям идет развитие, а социальная ситуация абсолютно спокойная. И это благодаря жителям Орловской области, их позиции. Я им за это благодарен и – с праздником!». Сегодня - в день восьмидесятилетия - праздничные мероприятия пройдут в каждом районе области. В Орле у сквера Танкистов состоялся торжественный митинг. У Вечного огня собрались сотни горожан и гостей Орла, чтоб почтить память отстоявших область в годы войны. Александр Бедри́цкий, Советник Президента Российской Федерации: «Приятно увидеть, что за пять лет очень существенно Орловская область продвинулась в расселении ветхого жилья, в обеспечении жилплощадью граждан. И по этим показателям – выше среднего, чем по России, а по некоторым даже на одном из первых мест Орловская область находится». Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Орловщина занимает особое место в летописи нашей страны. Эта земля является родиной многих выдающихся людей, и мы должны гордиться тем, что родились, выросли и живем на этой земле. Я от имени администрации города Орла искренне поздравляю всех орловчан с 80-летие образования Орловской области, желаю всем крепкого здоровья, благополучия и удачи». День Орловской области отмечает каждый, кто родился и вырос на этой земле, кому не безразлична ее судьба. Пришла и Нина Максимовна, ее имя - в Книге Почета города Орла. Нина Кирилловская, Заслуженный работник культуры: «То, что мы – город первого салюта, это навечно. Я считаю, что сегодняшний день – это знаковое событие в интереснейшей истории нашего города и нашей области». Завершатся праздничные гулянья в 9 вечера. Небо над Орлом озарит праздничный салют.





Анна Вайсергисер

27 сентября 2017 года







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