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В юбилейный для Орловщины год свое пятидесятилетие отметит и орловское телевидение

Главный телеканал региона ждет глобальная модернизация телевизионного и радийного оборудования. Все это происходит в рамках перехода на цифровое вещание. Здание на улице 7 Ноября напоминает большую стройку, идет подготовка под монтаж современных производственных технологических помещений, серверной, новой студии, аппаратно-студийного комплекса.

Сегодня в Орел прибыли два большегруза с оборудованием, которое будет монтироваться уже в самые ближайшие дни. Кроме того предстоит большой объем работ технического и технологического характера, что в конечном счете позволит повысить технические возможности телерадиокомпании.