В юбилейный для Орловщины год свое пятидесятилетие отметит и орловское телевидение

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среда
27.09.2017
19:51:05
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В юбилейный для Орловщины год свое пятидесятилетие отметит и орловское телевидение50 лет региональному ТВ исполнится 2 декабря. Сейчас в ГТРК «Орел» идет масштабная реконструкция.
Главный телеканал региона ждет глобальная модернизация телевизионного и радийного оборудования. Все это происходит в рамках перехода на цифровое вещание. Здание на улице 7 Ноября напоминает большую стройку, идет подготовка под монтаж современных производственных технологических помещений, серверной, новой студии, аппаратно-студийного комплекса.
Сегодня в Орел прибыли два большегруза с оборудованием, которое будет монтироваться уже в самые ближайшие дни. Кроме того предстоит большой объем работ технического и технологического характера, что в конечном счете позволит повысить технические возможности телерадиокомпании.
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