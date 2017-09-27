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Николай Земцов: «Это праздник всех, кому дорог родной край, кто гордится его славной историей и богатыми традициями»

Поздравление депутата Государственной Думы ФС РФ от Орловской области Николая Земцова с 80-й годовщиной образования Орловской области.

Дорогие орловцы!
Сердечно поздравляю вас с 80-й годовщиной образования Орловской области!

Это праздник всех, кому дорог родной край, кто гордится его славной историей и богатыми традициями, кто трудится на благо малой родины и заботится о будущем своих детей и внуков. Вашими талантами, трудолюбием, энергией приумножается богатство Орловщины и определяется завтрашний день региона. Сменяются исторические эпохи, но неизменной остается духовная основа нашей общности, закалённая в трудах и битвах, – любовь к родной земле, уважение к труду и человеку, глубоко присущие орловцам.

Орловщина по праву может гордиться своим богатым историко-культурным, героическим и трудовым наследием. Всему миру известны имена прославленных земляков – знаменитых поэтов, писателей и композиторов, выдающихся военачальников и учёных. Их сила духа и самоотверженность, готовность неустанно трудиться на благо Отечества служат достойным примером профессионализма и гражданского долга. Отрадно, что традиции созидания и творчества продолжаются и сегодня.

Сердечная благодарность нашим прадедам, которые стояли у истоков создания области! Низкий поклон ветеранам, защищавшим Орёл от немецко-фашистских захватчиков! Слава и почёт героям труда, профессионалам всех отраслей! В этот праздничный день искренне желаю вам счастья, благополучия, крепкого здоровья. Пусть юбилейная дата станет точкой отсчёта для новых добрых дел и свершений.
  
С уважением,
Николай Земцов.
Депутат Государственной Думы ФС РФ от Орловской области
 



Пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.
27 сентября 2017 года

 


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