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Николай Ковалев: «Орловская область неустанно продолжает путь богатого духовного и культурного развития, когда-то заложенного предками»

Дорогие орловчане!



Поздравляю вас с Днём Рождения Орловской области!



Мы по праву гордимся нашим регионом: его богатой историей, глубокими культурными традициями, многонациональным добрососедством, удивительной природой. Это наш родной дом. Мы стараемся его обустроить, наполнить теплом, любовью, достатком. Так и нужно относиться к той земле, на которой живёшь. Это наша Малая Родина!



Конечно, история Орловщины гораздо древнее чествуемого сегодня восьмидесятилетия. Археологи уверяют, что люди здесь расселились чуть ли не 40 тысяч лет тому назад. Немало здесь и городов, ровесников столицы нашей страны. Недавно 450 лет со дня основания отмечал город Орел. Город-крепость, город-труженик, город, заслуженно ставший одним из символов русской литературы и воинской доблести.



Орловская область неустанно продолжает путь богатого духовного и культурного развития, когда-то давным-давно заложенного предками. В наши дни область состоялась как экономически полноценный и конституционно полноправный субъект Российской Федерации. Продолжая великие ратные традиции, Орловская область в годы войны стала одним из центров партизанского движения, местом, где был окончательно сломлен хребет нацистской Германии. Сегодня Орловщина это регион с богатым экономическим, научно-техническим и культурным потенциалом.



Наш святой долг – сохранить и приумножить богатства России, обеспечить благополучие и процветание страны, нашей Орловской области, каждого её жителя. Так приложим все возможные к тому усилия!



С праздником, дорогие орловчане!



С 80-летней годовщиной образования Орловской области!



Здоровья вам, дорогие земляки, счастья, взаимопонимания и успехов на благо любимого, родного края!

С уважением,

Николай Дмитриевич Ковалёв,

депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации от Орловской области