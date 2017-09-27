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среда
27.09.2017
19:50:56
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Орловщина принимает поздравления!В адрес губернатора и жителей Орловской области продолжают поступать поздравления с 80-летием со дня образования региона.
Губернатора Орловской области Вадима Потомского и жителей Орловщины поздравили Председатель Политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева, Губернатор Московской области Андрей Воробьев, Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Аристов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев.
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