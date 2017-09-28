Орловских родителей, воспитывающих дошколят, приглашают на всероссийский день приема

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четверг
28.09.2017
12:16:15
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Орловских родителей, воспитывающих дошколят, приглашают на всероссийский день приемаВсероссийский день приема состоится 2 октября. Уже сейчас можно подать заявку на участие.
Проведут масштабную встречу специалисты органов управления образования. Как сообщили организаторы, мероприятие позволит решить острые вопросы и объективно оценить качество дошкольного образования в регионе. Родители малышей получат необходимые консультации и квалифицированную правовую помощь.
Записаться на прием можно по телефону 8-930-863-93-00 или лично прийти 2 октября в региональную общественную приемную Дмитрия Медведева по адресу г. Орел, ул.1-я Посадская, 14, каб. 10. Прием пройдет с 10 до 13 часов.
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