Новости версия для печати Орловских родителей, воспитывающих дошколят, приглашают на всероссийский день приема Всероссийский день приема состоится 2 октября. Уже сейчас можно подать заявку на участие.



Проведут масштабную встречу специалисты органов управления образования. Как сообщили организаторы, мероприятие позволит решить острые вопросы и объективно оценить качество дошкольного образования в регионе. Родители малышей получат необходимые консультации и квалифицированную правовую помощь.



Записаться на прием можно по телефону 8-930-863-93-00 или лично прийти 2 октября в региональную общественную приемную Дмитрия Медведева по адресу г. Орел, ул.1-я Посадская, 14, каб. 10. Прием пройдет с 10 до 13 часов.





Мария Семак

28 сентября 2017 года







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