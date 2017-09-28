Новости версия для печати Орловские врачи продолжают учиться Сегодня хирурги, анестезиологи и терапевты региона соберутся в Областной клинической больнице. В рамках общероссийской программы «Непрерывного медицинского образования» столичные коллеги поделятся с орловскими врачами новыми методами и подходами к лечению пациентов.



Основная тема разговора – септические осложнения. Это очень опасные осложнения, с которыми сталкивается большинство стационаров страны. Современные тенденции лечения сепсиса представит доцент кафедры Московской центральной клинической больницы Николай Белоцерковский и другие специалисты из столицы.



Также врачи обсудят актуальные вопросы лечения пневмоний, в частности у послеоперационных больных.



Во второй части учебного дня ожидается обсуждение новых методов эндопротезирования суставов у больных с ревматоидным артритом и артрозом.





Елена Литинская

28 сентября 2017 года







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