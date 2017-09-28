Новости версия для печати В Орле продолжается марафон «Добрые руки» Орловцы собирают средства на создание хосписа для неизлечимо больных людей и организацию выездной паллиативной медслужбы. 27 сентября, в день празднования 80-летия Орловской области был зажжен огонь добра.



Любовь к родной области лучше доказывать делом - решили организаторы и участники большого благотворительного марафона «Добрые руки». В нашем регионе пока нет хосписа, но он очень необходим. Именно ради его создания и объединяются неравнодушные орловцы. Они уверены в том, что необходимо помогать тем, кто оказался один на один с болезнью. Марафон «Добрые руки» - как раз об этом. Начался он еще 5 августа - в день города, в юбилей образования области, 27 сентября, на площади Ленина собрались сотни людей. В этот день волонтёры зажгли символический огонь добра. Его передали инициатору создания хоспис-центра в Орле Александру Лебедеву. Александр Лебедев, генеральный директор регионального фонда социальной поддержки населения: «Уже подключились многие организации, и отдельные люди делают пожертвования, и, я думаю, что при содействии наших общественных организаций мы будем осуществлять сбор средств». Андрей Усиков, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Хоспис – это сочетание больницы и дома для тяжелобольных людей, в нем нуждается не только Орловская область, но и многие регионы нашей страны». Вместе с волонтерами и «Орлами бездорожья» огонь добра прибыл в Северный район города. Здесь от маленького огня разгорелось большое пламя общего добра. А на площади Ленина тем временем в небо отпустили 2 тысячи шаров. Примерно столько орловцев нуждаются в паллиативной помощи в настоящий момент. Уже есть место, где будет располагаться хоспис-центр, подготовлены 68 врачей и почти столько же медсестер. На создание мобильной паллиативной бригады нужно 6 млн. рублей. И помочь может каждый. Информация о том, как это сделать - на официальном сайте фонда.









Надежда Невматулина

28 сентября 2017 года







На главную страницу





