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В Орле продолжается марафон «Добрые руки»

Орловцы собирают средства на создание хосписа для неизлечимо больных людей и организацию выездной паллиативной медслужбы. 27 сентября, в день празднования 80-летия Орловской области был зажжен огонь добра.

Любовь к родной области лучше доказывать делом - решили организаторы и участники большого благотворительного марафона «Добрые руки». В нашем регионе пока нет хосписа, но он очень необходим.  Именно ради его создания и объединяются  неравнодушные орловцы.  Они уверены в том, что необходимо помогать тем, кто оказался один на один с болезнью. Марафон «Добрые руки» - как раз об этом. Начался он еще 5 августа - в день города, в юбилей образования области, 27 сентября, на площади Ленина собрались сотни людей.  В этот день волонтёры зажгли символический огонь добра. Его передали инициатору создания хоспис-центра в Орле Александру Лебедеву.
Александр Лебедев, генеральный директор регионального фонда социальной поддержки населения: «Уже подключились многие организации, и отдельные люди делают пожертвования, и, я думаю, что при содействии наших общественных организаций мы будем осуществлять сбор средств».
Андрей Усиков, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Хоспис – это сочетание больницы и дома для тяжелобольных людей, в нем нуждается не только Орловская область, но и многие регионы нашей страны».
Вместе с волонтерами и «Орлами бездорожья» огонь добра прибыл в Северный район города. Здесь от маленького огня разгорелось большое пламя общего добра. А на площади Ленина тем временем в небо отпустили 2 тысячи шаров. Примерно столько орловцев нуждаются в паллиативной помощи в настоящий момент. 
 
Уже есть место, где будет располагаться хоспис-центр, подготовлены 68 врачей и почти столько же медсестер. На создание мобильной паллиативной бригады нужно 6 млн. рублей. И помочь может каждый. Информация о том, как это сделать - на официальном сайте фонда.
 





Надежда Невматулина
28 сентября 2017 года

 


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