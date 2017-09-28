Новости версия для печати Железная дорога отметила свой юбилей 180 лет назад профессор Герстнер доказывал императору Николаю 1, что железные дороги наиболее эффективный транспорт. Первая железная ветвь связала Санкт-Петербург, Царское село и Павловск. Сейчас карту нашей страны невозможно представить без стальных магистралей. В Орловско-Курском регионе МЖД в торжественной обстановке отметили юбилейную дату.



Накануне, в Орловско-Курском регионе МЖД в торжественной обстановке отметили двойной праздник – 180 лет железным дорогам России и 14 лет со дня образования компании ОАО «РЖД». Первые слова поздравления железнодорожники услышали от президента ОАО РЖД. В своем видео сообщении он говорил о развитии и потенциале стальных магистралей. Олег Белозёров, президент ОАО «РЖД»: «Мир стремительно меняется, Мы тоже должны меняться и, конечно, стремиться работать на опережение. Для этого в компании есть все необходимые ресурсы. Мы активно внедряем новую технику, автоматизируем различные процессы». Какая она - дорога будущего? Ответ известен – цифровая! С новейшими технологиями и автоматизированной системой. Но главное - это люди, их знания и опыт. Работникам Орловско-Курского региона МЖД, добившимся наилучших производственных показателей, вручили заслуженные награды. Андрей Усиков, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике: Железная дорога, связывая город за городом, увеличивала мощь экономики и развитие нашей страны. Еще до революции сеть железных дорог простиралась до Дальнего Востока, до Китая». Свой, по сути второй, профессиональный праздник железнодорожники отмечают в год 80-летия со дня образования Орловской области. Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «От всего коллектива железнодорожников хочется поздравить всех жителей Орловской области с юбилеем. Хочу пожелать успехов и заверить, что железнодорожники всегда будут надежным партнером во всех вопросах». Сегодня компания «РЖД» входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций МЖД: «Мы в очередной раз подводим промежуточные итоги года, уже 9 месяцев. Нам всегда праздника отрадно, что в канун праздника мы можем с гордостью говорить, что те задания и обязательства, которые берет на себя Орловско-Курский регион и в целом железная дорога, они всегда выполняются». Здесь ценят и уважают старшее поколение, но и молодежи - всегда «зеленый свет». Железнодорожники уверены, сочетание опыта и активности – гарантия успешного развития всего железнодорожного транспорта.









Анна Вайсергисер

28 сентября 2017 года







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