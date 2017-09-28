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Минувшим вечером в поселке Знаменка Орловская произошел сильный пожар

Зарево пожара было видно за сотни метров. С самого начала возгоранию был присвоен повышенный ранг. На улице Садовой полыхали более десятка хозяйственных строений, - сараев и гаражей, стоящих стена к стене. На пульт 112 поступило сразу несколько тревожных звонков.

Из-за отсутствия поблизости источников пожарного водоснабжения, автоцистерны на месте ЧП сменяли одна другую. Огромных усилий огнеборцам стоило не допустить пламя к соседним домам.

Когда открытое пламя удалось сбить, хозяева сгоревших строений смогли предварительно оценить убытки. В результате ЧП никто из людей не пострадал. Причины возгорания установят эксперты испытательно-пожарной лаборатории. Суммарный ущерб, нанесенный огнем, еще предстоит подсчитать. Один из собственников сообщил нам: его убытки достигают трех миллионов рублей.