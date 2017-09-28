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«Ростелеком» и ГИБДД не сошлись во мнении

Качество освещенности улиц у руководства города вызывает ряд вопросов к компании «Ростелеком», которая проводила замену светильников. Однако подрядчик утверждает, что освещенность соответствует норме. Кто прав - решит суд.

Как пояснил начальник Управления коммунальным хозяйством города Орла Дмитрий Зуев, замеры «Ростелекома» по протоколам соответствуют нормам, но есть и предписания ГИБДД, по которым не освещение в Орле оставляет желать лучшего.

Уже завтра, на следующем судебном заседании, свою оценку ситуации даст институт, который разрабатывал ГОСТ по замерам освещенности. В настоящее же время создана группа, которая проверит все дороги и перекрестки.

Как рассказал заместитель главы администрации города Орла Роман Игнатушин, в настоящее время рабочей группой проводится проверка всех перекрёстков, оснащённых камерами видеофиксации, на предмет наличия необходимых стоп-линий, разметки, и идет проверка уровня освещённости.