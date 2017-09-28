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«Ростелеком» и ГИБДД не сошлись во мнении

Плохое освещение в темное время суток – одна из главных причин ДТП. И, к сожалению, для Орла эта тема актуальна.

Качество    освещенности  улиц у  руководства города вызывает ряд вопросов к  компании «Ростелеком», которая проводила замену светильников. Однако подрядчик  утверждает, что  освещенность соответствует норме. Кто прав - решит суд.
 
Как  пояснил начальник Управления коммунальным хозяйством города Орла Дмитрий Зуев, замеры «Ростелекома» по протоколам соответствуют нормам, но есть и предписания ГИБДД, по которым не освещение в Орле оставляет желать лучшего. 
 
Уже завтра, на  следующем  судебном заседании,  свою оценку ситуации даст институт, который разрабатывал ГОСТ по замерам освещенности. В настоящее же время создана группа, которая проверит все дороги и перекрестки.
 
Как рассказал заместитель главы администрации города Орла Роман Игнатушин, в настоящее время рабочей группой проводится проверка всех перекрёстков, оснащённых камерами видеофиксации, на предмет наличия необходимых стоп-линий, разметки, и идет проверка уровня освещённости.
 



Юлия Опанасюк
28 сентября 2017 года

 


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