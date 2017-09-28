Новости версия для печати В Интернете активизировались финансовые мошенники Деятельность более 400 нелегальных доменных имен, связанных с финансовым мошенничеством, кражей личной информации и распространением вирусов, прекращена по инициативе Банка России.



Жулики маскировались под микрофинансовые организации, банки, форекс-дилеров, страховые компании. Однако никакого права работать в этой сфере они не имели. Отделение по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО обращает внимание жителей региона на то, что легально действующие игроки на финансовом рынке обязаны иметь лицензию Банка России. Для потребителя подобная лицензия – это гарантия защиты его прав. Проверить её наличие можно на сайте Центробанка, в разделе « Финансовые рынки », где представлен справочник его участников. На этом же сайте опубликованы постоянно обновляющиеся государственные реестры микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.





Максим Шилов

28 сентября 2017 года







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