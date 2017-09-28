Новости версия для печати В Орле застройщикам могут предоставить землю без конкурсных процедур За это они должны отдать муниципалитету 10% жилья.



Этот шаг поможет решить проблему переселения из аварийного фонда. Если сегодня городские депутаты одобрят новый законопроект о предоставлении земли застройщикам в обмен на процент жилья, то можно будет обратиться в Облсовет с законодательной инициативой.





Татьяна Напольских

28 сентября 2017 года







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