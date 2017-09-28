Новости версия для печати Сегодня – всемирный день борьбы с бешенством Это не праздник, а повод привлечь внимание общественности к проблеме.



В нашем регионе в этом году зарегистрировано 10 случаев бешенства среди животных. В том числе у кошек и собак. Всего же к врачам после нападения животных обратилось 1883 человека. И кусаются, в основном, домашние любимцы. От диких животных в это году пострадало всего 70 человек.





Татьяна Напольских

28 сентября 2017 года







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