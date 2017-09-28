Пациент психбольницы, напавший в Орле на двоих полицейских, останется под стражей до конца октября

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четверг
28.09.2017
18:46:25
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Пациент психбольницы, напавший в Орле на двоих полицейских, останется под стражей до конца октябряМеру пресечения подозреваемому Заводской районный суд города Орла продлил по ходатайству следственных органов.
Напомним, 27 июля мужчина, бежавший из психиатрического стационара, напал на двоих полицейских и взял сотрудницу ППС в заложники, завладев ее оружием. Следуя от Воскресенского переулка до городского парка, мужчина произвел несколько выстрелов, после чего был задержан полицейскими.
В отношении подозреваемого ведется расследование по нескольким уголовным статьям. Вменяемость подозреваемого определит стационарная психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского. Она еще не проведена.
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