Новости версия для печати В Орле начинается отопительный сезон Об этом объявили в мэрии. Соответствующие постановления подписал глава администрации Александр Муромский.



Накануне началась подача тепла в соцучреждения. Впрочем, в один день батареи во всех школах, садах и больницах не станут горячими. На то, чтобы заполнить систему теплоснабжения, надо несколько дней. Отопительный сезон в жилом фонде начнется с завтрашнего дня.





Татьяна Напольских

28 сентября 2017 года







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