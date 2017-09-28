Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Вентиль – открыт. В Орле стартовал отопительный сезон. - 150 квадратных метров – в огне. В Знаменку Орловскую были стянуты расчеты сразу четырех пожарных частей. - Обреченные – не остаться в одиночестве. В Орле идет сбор средств на создание хосписа. - Десятину – для нуждающихся в жилье. Депутаты Горсовета будут обращаться в Облсовет с новой инициативой.

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Вести-Орёл

28 сентября 2017 года







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