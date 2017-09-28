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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 12 ДТП

В результате 3 человека получили телесные повреждения, погибших нет.

27 сентября в 17:00 водитель, управляя «Субару-Форестер», двигался по автодороге Орел-Троицкое и при повороте налево, к Северному подъезду к Орлу, допустил столкновение с «ВАЗ-2110». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения и после установления диагноза отпущен домой. 
 
27 сентября в 20:18 водитель, управляя «Фордом-Мондео», двигался по Наугорскому шоссе и в районе дома № 5 допустил наезд на пешехода – мужчину 1987 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. 
 
27 сентября в 22:20 водитель, управляя «ВАЗ-2105», двигался по автодороге М-2 Крым со стороны Курска и в районе 394 километра допустил наезд на стоящий автомобиль «Фольксваген», в котором находился водитель. Уже ночью пострадавший водитель «Фольксвагена» обратился за помощью и после установления диагноза был отпущен домой.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
 



Орловское Информбюро
28 сентября 2017 года

 


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