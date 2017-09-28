Новости версия для печати В Орле прошел гастрономический форум Крупнейшие производители мясной, молочной и хлебопекарной продукции представили на суд экспертов и обычных покупателей свой ассортимент.



Молоко и молочные продукты, колбасные изделия и мясные деликатесы, полуфабрикаты и конечно хлебобулочные изделия. Каждый производитель выложил на своих дегустационных стендах все самое лучшее. Собственная рецептура, современные технологии и только натуральное, местное сырье. Открывали дегустационную выставку молоко и молочные продукты. Предприятие «Добрая вода» представило свой бренд «Доброводское молоко», под которым можно купить не только молоко, но и сливки, а еще целую линейку творога, и сметаны.

Илья Овчаров, региональный директор по торговле ООО «Добрая вода» : «У нас закрытый цикл производства – свои поля, мы выращиваем корма, перерабатываем, и 540 голов у нас дойного стада. У нас, в основном, узкая специализация – молоко, кефир, сливки, сметана и творог». Есть чем удивить покупателя и еще одному нашему производителю - Глазуновскому маслодельному заводу. Предприятие перерабатывает в сутки 15 тонн свежего молока, которое собирается от местных буренок.

Геворг Мелконян, генеральный директор Глазуновского маслодельного завода: «Молоко – только орловское, высшего качества, из ближайших хозяйств. У нас кисломолочный ассортимент, сметана, сливки, йогурт. Также у нас есть рассольные сыры – сулугуни, палочки, имеретинский, плавленые сыры, и наша визитная карточка – масло сливочное «Крестьянское». Переработчикам мяса тоже не пришлось краснеть. Дмитровский мясоперерабатывающий комплекс представил свой бренд «Дымка». Деликатесы, варёные и копчёные колбасы, полуфабрикаты. Всего ассортимент предприятия сегодня насчитывает свыше 180 наименований. На Гастрономическом форуме была представлена лишь его небольшая часть.

Сергей Степаненко, генеральный директор Дмитровского мясоперерабатывающего комбината: «Если сравнивать с монополиями, то наше предприятие – честное. Люди, которые производят продукцию своими руками, потом сами ее покупают». Значительное место на форуме заняла и продукция орловских хлебопеков. Они всегда держат руку на потребительском пульсе и постоянно изобретают и внедряют всё новые вкусные и полезные изделия. Особо выделяется здесь Орловская потребительская кооперация. Вот уже на протяжении нескольких лет она ведет модернизацию своих предприятий. Приобретается современное оборудование, совершенствуются технологические процессы, создаются новые рабочие места.

Анна Сапрыкина, начальник отдела кооперативной промышленности орловского Облпотребсоюза: «Выбранный курс направлен именно на работу в конкуренции и на завоевывание нашей продукцией гастрономического бренда в нашем регионе. Я думаю, что все это будет способствовать увеличению спроса на нашу продукцию». Однако было бы ошибочно считать, что главная цель гастрономического форума только оценка качества. Это еще и обсуждение новых способов продвижения орловских брендов на потребительском рынке, и наиболее перспективным направлением здесь является гастрономический туризм.

Татьяна Куницына, руководитель ассоциации «Орловское Качество», организатор Гастрономического форума: «Мы должны привлечь в область туристов, которые не только могли бы посмотреть наши достопримечательности, но и попробовать наши замечательные натуральные продукты. И Гастрономический форум – это хорошая возможность познакомиться с ними, продегустировать и дать свою оценку». Пока одни только задумываются, каким образом войти в гастрономический туризм, на базе отдыха «Лагуна» в Малоархангельском районе это уже практикуют. Там готовы предложить большой выбор блюд, приготовленных из рыбы, выловленной тут же в пруду.

Ольга Зепунова, администратор базы отдыха «Лагуна»: «Рыбалка есть и летняя, и зимняя. Рыба – карп, карась, толстолобик. У нас есть беседки для отдыха, мини-гольф. Мы еще строимся. В перспективах у нас строительство гостиничного комплекса, планируем открыть соляную пещеру, чайный домик. Так что приезжайте к нам на рыбалку». Более 20 предприятий разных отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности стали участниками этого гастрономического форума. Совместно с Роспотребнадзором был проведен смотр качества представленной продукции. Производители самых лучших продуктов питания в каждой из отраслей получили медали и дипломы победителей.





Оксана Гранн

28 сентября 2017 года







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