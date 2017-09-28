Новости версия для печати Администрация Корсаковского района оштрафована за неисполнение предписания Россельхознадзора Об этом сообщают в ведомстве.



Еще в конце 2015 года в ходе проверки была выявлена свалка твёрдых бытовых отходов на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Тогда муниципальному образованию было выдано предписание о проведении рекультивации земельного участка. Позже решением Мценского районного суда срок исполнения предписания был продлен до июля текущего года. В местной администрации это проигнорировали. В ходе проверки исполнения предписания было установлено: свалка не ликвидирована, рекультивация земельного участка не проведена. Муниципальное образование привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.





Ольга Борисова

28 сентября 2017 года







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