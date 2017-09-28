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Депутаты орловского Горсовета поддержали идею о «десятине для застройщиков»

Речь идет о 10% построенного жилья в пользу муниципалитета в обмен на выделение застройщикам участков земли без конкурса.

Согласно Земельному Кодексу, в регионах могут принять такой закон. И на Орловщине – он есть. Правда, речь идет о проектах большой социально-экономической значимости. В Орле же предложили расширить список возможностей для предоставления земли без конкурса. При этом застройщики обязуются отдавать 10% жилья в муниципальную собственность.
Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «На наш взгляд данная мера позволит организовать более оперативно процесс расселения граждан из аварийного фонда фактически напрямую. То есть, предоставив земельный участок по такому механизму, мы получим живые квадратные метры для решения социально-важных задач».
В итоге сегодня на Горсовете свое «да» сказали 21 из 27 присутствующих депутатов. Теперь предложения готовятся в Областной Совет. К слову, подобная практика успешно используется в некоторых регионах страны.


Надежда Невматулина
28 сентября 2017 года

 


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