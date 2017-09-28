Роспотребнадзор: за отказ принимать карты «Мир» может последовать внеплановая проверка

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четверг
28.09.2017
18:46:09
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Роспотребнадзор: за отказ принимать карты «Мир» может последовать внеплановая проверкаОрловцы стали обращаться в надзорное ведомство с жалобами об отказе приема платежей с использованием карт МИР.
Региональный Роспотребнадзор сообщил о поступающих от орловцев жалобах, а заодно и разъяснил, что эти платежные карты обязательны к приему. На них перечисляются пенсии, стипендии, зарплаты бюджетникам. Более 43 тысяч карт «Мир» уже на руках у орловцев.
Впрочем, не все организации обязаны принимать платежные карты - к примеру, ИП с небольшим доходом, или организации, работающие в местности, где нет интернета.
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