В Орловскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа

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четверг
28.09.2017
18:46:04
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В Орловскую область поступила вторая партия вакцины против гриппаВ регион пришли детские дозировки. Их хватит на прививки для 32,5 тысяч юных орловцев.
На сегодняшний день область получила всю детскую вакцину. Она содержит штаммы вирусов, которые, по прогнозам, будут циркулировать этой осенью и зимой.
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