Новости версия для печати В Орловскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа В регион пришли детские дозировки. Их хватит на прививки для 32,5 тысяч юных орловцев.



На сегодняшний день область получила всю детскую вакцину. Она содержит штаммы вирусов, которые, по прогнозам, будут циркулировать этой осенью и зимой.





Татьяна Напольских

28 сентября 2017 года







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