Новости версия для печати Делать добрые дела - всегда готовы! Сегодня пионеры города Орла и их наставники приняли участие в обучающем семинаре «Школа лидера».



Семинар под названием «Школа лидера» прошел сегодня в рамках масштабной конференции пионерской организации. 90 мальчишек и девчонок из 30 школ Орла собрались вместе, чтобы наметить план добрых дел на будущий год.



Ребята приняли участие в работе тематических классов – «Школы юных корреспондентов», «Школы отрядных вожатых», «Школы барабанщиков».





Юлия Опанасюк

28 сентября 2017 года







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