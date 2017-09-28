Новости версия для печати 4 октября – День гражданской обороны МЧС России Сегодня в преддверии юбилея этой структуры в орловском главке МЧС прошел предпраздничный брифинг.



От структуры, зародившейся 85 лет назад как местная противовоздушная оборона, а также ГО СССР, когда служба получила небывалое развитие, сегодняшнюю систему гражданской защиты отличает ряд принципиальных изменений.

Роман Горбунов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области, начальник управления гражданской защиты: «Система уже поменялась, поменялось законодательство и уже усилия гражданской обороны по защите населения направлены не только при опасностях, возникающих при военных конфликтах, но и при чрезвычайных ситуациях – природных или техногенного характера». Гражданская оборона России – это не только подразделения МЧС. Куда большую часть составляют приданные силы.

Роман Горбунов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области, начальник управления гражданской защиты: «В ходе ликвидации ЧС всегда возникает необходимость первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, а для этого задействуются внештатные формирования, такие, например, как подвижные пункты питания, вещевого и продовольственного снабжения и ряд других». Случай проверить готовность формирований ГО на практике представился совсем недавно в результате локальной ЧС. Роман Горбунов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области, начальник управления гражданской защиты : «В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением стены дома на набережной Дубровинского среагировали все необходимые службы. При этом уже охрана этого дома осуществлялась силами органов внутренних дел – службой охраны общественного порядка, а это уже внештатное формирование. Был также задействован подвижный пункт питания». У обывателя гражданская оборона ассоциируется, прежде всего, с противогазами и подземными убежищами.

Ирина Минахина, главный специалист отдела инженерно-технических мероприятий УГЗ ГУ МЧС России по Орловской области: «Вопрос готовности в наше время стоит очень остро. Каждая организация отвечает за готовность убежища, в котором она укрывается». Впрочем, назначение этих бункеров со времен холодной войны изрядно изменилось. Историю орловской ГО хранит специальный музей. К его экспонатам в шутку причисляет себя ветеран службы Александр Бескровный.

Александр Бескровный, ветеран ГО: «Я как связист принимал участие во всех мероприятиях, которые проводились в то время, по защите гражданского населения от массового поражения. Все экспонаты музея были одно время в моих руках – собственно говоря, я самый старейший ГОшник в этом управлении». Именно ветераны службы первыми получают поздравления в канун праздника.

Роман Горбунов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области, начальник управления гражданской защиты: «Пользуясь случаем, хочу поздравить всех ветеранов, сослуживцев, всех, кто имеет отношение к гражданской обороне с наступающим днем гражданской обороны, с 85-летием этой службы, и пожелать здоровья».









Иван Суверин

28 сентября 2017 года







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