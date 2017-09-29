Сегодня – Всемирный день сердца

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Сегодня – Всемирный день сердцаОн впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Цель – повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечнососудистых заболеваний в мире.
В этом году Всемирный День сердца проводится под девизом «Сделай сердце сильным». В чем смысл этого призыва? Сердце держит в своей власти нашу жизнь. Оно позволяет любить, смеяться и жить полной жизнью. Своей работой оно усиливает мощь вашего ума и тела. Но состояние работы сердца в основном зависит от образа жизни человека. Об этом и говорили собравшиеся в Центре здоровья пенсионеры, студенты медицинского вуза с главным внештатным кардиологом области Тамарой Николаевной Старых.
Для того чтобы этот орган не был больным, сохранился в нашей жизни, мы должны очень правильно жить. Ни о каких вредных привычках мы не должны думать. Курение это значимый фактор риска. Должно быть грамотное питание с ограничением соли и жиров животного происхождения. Это должны быть адекватные физические нагрузки, каждодневные. Это должен быть хороший сон и, конечно, позитивный жизненный настрой».
Тамара Старых: «Сердце – это очень важный орган небольшой - вес сердца в среднем 300 граммов, но, тем не менее, это орган, который работает и днем, и ночью, всю жизнь человека. Вот представьте себе, что за минуту этот такой небольшой орган перекачивает от 5 до 6 литров крови. Это в покое. Если потребует ситуация, то этот минутный объем увеличивается до 30 литров. Представьте себе, какие объемы орган перекачивает за час, за сутки, за жизнь?!