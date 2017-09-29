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Сегодня – Всемирный день сердца

Он впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Цель – повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечнососудистых заболеваний в мире.

В этом году Всемирный День сердца проводится под девизом «Сделай сердце сильным». В чем смысл этого призыва? Сердце держит в своей власти нашу жизнь. Оно позволяет любить, смеяться и жить полной жизнью. Своей работой оно усиливает мощь вашего ума и тела. Но состояние работы сердца в основном зависит от образа жизни человека. Об этом и говорили собравшиеся в Центре здоровья пенсионеры, студенты медицинского вуза с главным внештатным кардиологом области Тамарой Николаевной Старых.
Тамара Старых: «Сердце – это очень важный орган небольшой - вес сердца в среднем 300 граммов, но, тем не менее, это орган, который работает и днем, и ночью, всю жизнь человека. Вот представьте себе, что за минуту этот такой небольшой орган перекачивает от 5 до 6 литров крови. Это в покое. Если потребует ситуация, то этот минутный объем увеличивается до 30 литров. Представьте себе, какие объемы орган перекачивает за час, за сутки, за жизнь?!
Для того чтобы этот орган не был больным, сохранился в нашей жизни, мы должны очень правильно жить. Ни о каких вредных привычках мы не должны думать. Курение это значимый фактор риска. Должно быть грамотное питание с ограничением соли и жиров животного происхождения. Это должны быть адекватные физические нагрузки, каждодневные. Это должен быть хороший сон и, конечно, позитивный жизненный настрой».


Светлана Кузник
29 сентября 2017 года

 


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