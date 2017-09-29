Копилка спортивной школы «Орел-Карат» пополнилась очередной наградой

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пятница
29.09.2017
12:04:26
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Копилка спортивной школы «Орел-Карат» пополнилась очередной наградойАсиман Мамедов завоевал серебряную медаль на международном турнире в Стамбуле.
В состязании принимали участие спортсмены 20 стран мира, всего 535 человек. В составе сборной России было 7 орловских каратистов. Лучший результат показал Асиман Мамедов – он провел 6 поединков и стал серебряным призером турнира.
Всего же российская команда завевала 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей, и расположилась на втором месте в общекомандном зачете.
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