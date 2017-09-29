Новости версия для печати В Орле продолжаются мероприятия, посвященные юбилею региона Сегодня в мэрии состоится торжественное вручение почетных наград.



Юбилейные знаки «80 лет Орловской области» получат ветераны войны и труда, почетные граждане города, орловцы, внесшие вклад в развитие региона.



В этом списке такие люди, как Анатолий Афанасьевич Костырев – председатель городского Совета ветеранов и Нина Максимовна Кирилловская – известный общественный деятель, чье имя вписано в орловскую книгу Почета.



Начало торжественной церемонии - в полдень.





Мария Семак

29 сентября 2017 года







На главную страницу





