Орловской библиотеке им. Н.С. Лескова исполняется 60 лет

|
пятница
29.09.2017
12:04:08
|
|
Орловской библиотеке им. Н.С. Лескова исполняется 60 летПраздничное мероприятие пройдет сегодня в 11 часов.
Поздравить библиотеку с праздником придут представители администрации города и области, сотрудники Дома-музея Н.С. Лескова, школы № 27 им. Н.С. Лескова, писатели, читатели и коллеги. Музыкальными номерами украсят праздник солисты коллектива «Надежда».
Библиотека Н.С. Лескова сегодня – это социально значимый, информационный и культурно-досуговый центр своего микрорайона. Здесь выросло несколько поколений читателей. Большую, кропотливую работу проделали работники библиотеки в области литературного краеведения в изучении и накоплении материала о Н.С. Лескове. В течение нескольких лет библиотека работает по творческой программе «Лесковское ожерелье», сообщает пресс-служба администрации города Орла.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта