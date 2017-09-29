Новости версия для печати Орловской библиотеке им. Н.С. Лескова исполняется 60 лет Праздничное мероприятие пройдет сегодня в 11 часов.



Поздравить библиотеку с праздником придут представители администрации города и области, сотрудники Дома-музея Н.С. Лескова, школы № 27 им. Н.С. Лескова, писатели, читатели и коллеги. Музыкальными номерами украсят праздник солисты коллектива «Надежда».



Библиотека Н.С. Лескова сегодня – это социально значимый, информационный и культурно-досуговый центр своего микрорайона. Здесь выросло несколько поколений читателей. Большую, кропотливую работу проделали работники библиотеки в области литературного краеведения в изучении и накоплении материала о Н.С. Лескове. В течение нескольких лет библиотека работает по творческой программе «Лесковское ожерелье», сообщает пресс-служба администрации города Орла.





Орловское Информбюро

29 сентября 2017 года







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