Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- 10 процентов в пользу орловчан. Проблему ветхого жилья в Орле попытаются решить с помощью нового законопроекта.



- С такой выставки голодными не уходили. Вкусный форум прошел в Орле.



- Вот и тепленькая пошла. Батареи начнут согревать.



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Вести-Орёл

28 сентября 2017 года







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