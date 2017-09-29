Новости версия для печати Поклониться святыням С 3 по 18 октября в Орле будут находиться чудотворные иконы с частицами мощей Матроны Московской, архиепископа Луки Крымского и великомученика Пантелеимона.



Их доставят в областной центр из монастыря святой блаженной Ксении Петербуржской.



Как рассказал заместитель начальника паломнического отдела Орловской епархии Евгений Гуров, иконы будут размещены в Ахтырском кафедральном соборе Орла, и в течение этих двух недель каждый орловец может прийти и поклониться этим святым. Традиционно им молятся о здравии телесного и душевного, потому что при жизни все эти святые помогали людям при болезнях, при житейских проблемах, при различных бытовых нуждах. В храме будет выставлен стенд монастыря, в котором можно будет заказать требы, молебны, сорокоусты, приобрести монастырскую продукцию.





Татьяна Курбатова

29 сентября 2017 года







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