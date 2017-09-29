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пятница
29.09.2017
12:04:24
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В регионе прошел водный супермарафон «Золотая осень»Состязания были посвящены всемирному Дню туризма.
Спортсмены преодолели дистанцию от моста посёлка Сабурово до моста посёлка Лужки.
Как рассказал председатель регионального отделения Федерации спортивного туризма России Дмитрий Ампилогов, основные сложности водного супермарафона «Золотая осень» были на реке Цон – спортсменам пришлось преодолеть несколько завалов. На Оке участников ждал сильный встречный ветер, что также вызвало затруднения при прохождении маршрута.
По итогам состязаний лучшим среди женских экипажей стал экипаж в составе Елены Ермаковой и Екатерины Зориной, среди мужских команд первое место у Павла Ерина и Юрия Тарасова, среди смешанных – у Георгия Мурсакулова и Елены Зверевой.
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