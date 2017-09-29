Новости версия для печати Орлу вернули Монастырскую площадь Именно на ней находится Свято-Успенский мужской монастырь и Архиерейский дом Орловской митрополии.



Ещё несколько веков назад эта территория принадлежала Монастырской слободе, а все прилегающие к ней улицы назывались Монастырскими. После 1917 года район стал частью Орла, и улицы переименовали. Восстановить историческую справедливость предложено было ещё в 90-е годы, когда вновь открылся мужской монастырь. И вот теперь, в адресном плане информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орёл» утвержден новый адрес — площадь Монастырская.





Татьяна Курбатова

29 сентября 2017 года







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