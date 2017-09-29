Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 37 ДТП В результате 4 человека получили телесные повреждения, погибших нет.



28 сентября в 15 часов водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигался по автодороге Орел-Тамбов. В районе 124 км на перекрестке неравнозначных дорог, «ВАЗ-2114», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2153», который приближался по главной дороге со стороны Ливен, в результате чего произошло столкновение. Водитель автомобиля «ВАЗ-2153» и пассажир автомобиля «ВАЗ-2114» получили телесные повреждения.



28 сентября в 17:15 в поселке Залегощь водитель, управляя «Рено Дастер», при осуществлении поворота налево, допустила столкновение с мотоциклом «Ямаха», который двигался во встречном направлении. Водитель мотоцикла получил телесные повреждения, доставлен в Залегощенскую ЦРБ.



28 сентября в 23:10 водитель, управляя «Рено Меган», следовал по ул. Комсомольской в Орле и в районе дома №267 допустил наезд на препятствие (опору ЛЭП). При ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в ООКБ.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

29 сентября 2017 года







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