Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Целились в собак, а попали в сердца нескольких сотен жителей Болховского микрорайона.



- Криминальный урожай. У орловца и ливенца изъяли марихуану.



- Неблагоприятная «городская среда». Будут ли доделаны дворы областного центра?



- Встреча – без повода. А просто потому, что «России важен каждый ребенок».



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Вести-Орёл

29 сентября 2017 года







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