Новости версия для печати Для завода "Дормаш" найден инвестор Об этом сегодня на сентябрьской сессии Облсовета сообщил зампред правительства Игорь Козин.



По его словам, предприятие полностью готово к запуску. Между тем, еще имеется задолженность по зарплате в 59 млн. руб. Председатель Облсовета Леонид Музалевский рекомендовал всем заинтересованным лицам принять необходимые меры по погашению задолженности по оплате труда и запуску предприятия.



Всего на сессии рассмотрено более тридцати вопросов. В том числе внесены изменения в областной бюджет. В частности, расходы на образование увеличены более чем на 100 млн. руб.





Максим Шилов

29 сентября 2017 года







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