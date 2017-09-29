Для завода "Дормаш" найден инвестор

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пятница
29.09.2017
18:00:24
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Для завода "Дормаш" найден инвесторОб этом сегодня на сентябрьской сессии Облсовета сообщил зампред правительства Игорь Козин.
По его словам, предприятие полностью готово к запуску. Между тем, еще имеется задолженность по зарплате в 59 млн. руб. Председатель Облсовета Леонид Музалевский рекомендовал всем заинтересованным лицам принять необходимые меры по погашению задолженности по оплате труда и запуску предприятия.
Всего на сессии рассмотрено более тридцати вопросов. В том числе внесены изменения в областной бюджет. В частности, расходы на образование увеличены более чем на 100 млн. руб.
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