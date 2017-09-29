Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет очередной отрытый урок аргентинского танго Желающих попробовать себя в этом страстном танце ждут в 18.30 по адресу ул. Красноармейская, 8 (здание спортивного общества "Динамо).



Организаторы приглашают на занятие мужчин и женщин от 18 до 50. Все гости смогут не только сделать первые па, но и задать вопросы преподавателям о танце и его истории.





Как рассказала руководитель клуба аргентинского танго «Contigo» Елена Маслова, первый открытый урок клуба посетили больше 10 человек. Очень многие захотели учиться дальше.



На занятие необходимо взять сменную обувь без металлических набоек . Телефоны для справок 8 910 206 45 76 и 8 999 755 70 77.





Ольга Борисова

29 сентября 2017 года







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