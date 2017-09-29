Новости версия для печати Орел и Орловская область принимают проект «Большая книга – встречи в провинции» Акция пройдет с 1 по 3 октября.



Как сообщает сайт библиотеки им. Бунина в Орле, главная цель проекта — привлечь читательское и общественное внимание к лучшим произведениям современных авторов, содействовать развитию литературных процессов в регионах, пробудить интерес общества к большой литературе, вернуть книгу в жизнь людей.



В географии поездок проекта по России более 30 регионов. В 2017 году проект принимают также Владимирская, Тульская область и Приморский край.



Партнер проекта «Большая книга – встречи в провинции» в Орловской области – «Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина».



В гости к читателям г.Орла и Орловской области приедут:

Елена Шубина – главный редактор «РЕДАКЦИИ Елены Шубиной» (АСТ), член жюри Национальной литературной премии «Большая книга».

Игорь Вирабов – журналист, филолог, финалист Национальной литературной премии «Большая книга» (2015 г., «Андрей Вознесенский». ЖЗЛ. Молодая гвардия);

Евгений Чижов – писатель, финалист Национальной литературной премии «Большая книга» (2014 г., «Перевод с подстрочника»);



В Орле встречи состоятся в учебных заведениях. С писателями будут общаться преподаватели и студенты филологического факультета Орловского государственного университета им. Тургенева, а также Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Открытые встречи с читателями запланированы в Орловской областной библиотеке им. Бунина, Мценской межпоселенческой районной библиотеке им. Тургенева, Мценской центральной городской библиотеке им. Новикова, Болховской межпоселенческой районной библиотеке им. Апухтина. Гости посетят Государственный мемориальный и природный музей И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново».



В дни реализации проекта в Орловской областной библиотеке им. И.А.Бунина будет представлена экспозиция книг лауреатов и финалистов Национальной литературной премии «Большая книга» разных лет.





Орловское Информбюро

29 сентября 2017 года







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