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Вместо отдыха у моря - заявления в прокуратуру

Десятки людей лишились и денег, и возможности отдохнуть. Компания «Империя отдыха» работала по принципу стопроцентной предоплаты, продавала путёвки ведущих туроператоров. Вот только, как выяснилось, расставаться с ними в орловской фирме не спешили.

Пострадавшими от деятельности фирмы себя считают десятки человек. О том, что отпуск прогорел, их начали оповещать в начале этой недели. У многих до вылета оставались считанные дни.
Олеся Фирсова, клиентка компании «Империя отдыха»: «Мы собирались в Грецию, наш вылет должен состояться 7 октября. И вчера, к сожалению, я узнала, что мы никуда не полетим».
Сергей Жуков, клиент компании «Империя отдыха»: «Отдыха не будет, пока деньги не вернем. Но у нас еще паспорта арестованы».
«Империя отдыха» – компания, которой доверяли. Её рекомендовали знакомым. Среди пострадавших жители не только Орла, но и Калуги, Санкт-Петербурга, Москвы. Многие отправлялись в путешествие, прибегнув к услугам именно этой компании не первый раз.

Что же стало причиной краха «Империи»? И краха ли? На момент написания сюжета фирма не была ликвидирована, или признана банкротом. Да и на сайте компании в разделе новости нет никакой информации об этой ситуации.

«Империя отдыха» работала по принципу стопроцентной предоплаты. Сейчас пострадавшим предложили написать заявления на возврат потраченных средств. А цена путёвок у некоторых, кстати, доходила до 160 тысяч рублей. Но сами пострадавшие не очень верят в то, что вновь смогут увидеть свои деньги.

Разбирать дорожные сумки всегда грустно – это значит, что отпуск уже позади. Но куда горестнее выкладывать вещи из чемодана, когда отдых так и не начался. Заявления пострадавших находятся на рассмотрении в прокуратуре.


Вадим Багринцев
29 сентября 2017 года

 


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