15-я сессия орловского Облсовета

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пятница
29.09.2017
18:00:20
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15-я сессия орловского ОблсоветаСессия получилась непростой. 34 пункта в повестке, не считая «Разное». Несколько резонансных законопроектов вызвали серьезное расхождение мнений в рядах парламентариев, причем, с далеко идущими последствиями.
По целому раду вопросов повестка мало чем отличалась от последних сессий. То, что получило обсуждение и утверждение в первом чтении, прошло через комитеты, правовое управление и было вынесено на окончательное утверждение. Это больше 10 поправок в региональные законы. Большинство из них вопросов у депутатов не вызвали, а вот утверждение изменения в 7-ю статью закона области о проведении публичных мероприятий прошло очень бурно.
Фракция КПРФ считает, что у жителей Орловской области нет потребностей в таком законе, поэтому она проголосовала против данного законопроекта. К коммунистам присоединились справедливороссы, которые решили пойти дальше и выше.
По спорному вопросу высказались и либералы. По их мнению, необходимо максимально затруднить власти манипулирование правом граждан на общественные мероприятия.
Однако расхождение во взглядах помехой не стало, закон был принят большинством.
Ситуация с заводом «Дормаш» и дольщиками АИЖК волновали депутатов не меньше гражданских прав и свобод.
Закон о налоге на имущество организаций вызвал вопросы у многих, но большинство сошлись во мнениях.
Также депутаты утвердили корректировку областного бюджета в сторону увеличения расходов. Большая часть из них пойдет в образование на закупку учебников.
Для тех, кто имеет право на льготные лекарства, есть приятная новость.
Обратиться Облсовет к правительству Российской Федерации решил и по поводу трансляции каналов второго мультиплекса там, где живет менее 50 тысяч человек.
Всего на 15-й сессии депутаты рассмотрели более 30 законотворческих инициатив. Две трети из них - в первом чтении. Среди них - профилактика безнадзорности несовершеннолетних, капитальный ремонт, снижение барьеров при техприсоединении объектов капстроительства и многое другое. Работа над ними продолжится.
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