Новости версия для печати 15-я сессия орловского Облсовета Сессия получилась непростой. 34 пункта в повестке, не считая «Разное». Несколько резонансных законопроектов вызвали серьезное расхождение мнений в рядах парламентариев, причем, с далеко идущими последствиями.



По целому раду вопросов повестка мало чем отличалась от последних сессий. То, что получило обсуждение и утверждение в первом чтении, прошло через комитеты, правовое управление и было вынесено на окончательное утверждение. Это больше 10 поправок в региональные законы. Большинство из них вопросов у депутатов не вызвали, а вот утверждение изменения в 7-ю статью закона области о проведении публичных мероприятий прошло очень бурно. Валерий Савин, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту орловского Облсовета: «Дополнительно определяются места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, если проведение публичных мероприятий в указанных местах может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры». Фракция КПРФ считает, что у жителей Орловской области нет потребностей в таком законе, поэтому она проголосовала против данного законопроекта. К коммунистам присоединились справедливороссы, которые решили пойти дальше и выше. Руслан Перелыгин, депутат облсовета, руководитель фракции Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»: «Наша фракция считает, что это антинародный законопроект. В первом чтении мы его не поддержали, во втором чтении мы его не поддержали, и мы планируем обратиться за разъяснениями в Конституционный суд РФ». По спорному вопросу высказались и либералы. По их мнению, необходимо максимально затруднить власти манипулирование правом граждан на общественные мероприятия. Андрей Куцын, депутат Облсовета, руководитель фракции ЛДПР: «Мы будем выходить на уровень Госдумы и пытаться добиться, чтобы была введена административная ответственность – соответствующие поправки в КоАП, и либо организации, либо лица, которые подают заявки и не проводят мероприятия, несли за это ответственность». Однако расхождение во взглядах помехой не стало, закон был принят большинством. Ситуация с заводом «Дормаш» и дольщиками АИЖК волновали депутатов не меньше гражданских прав и свобод. Игорь Козин, зампред правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «В настоящее время существуют все необходимые условия для запуска производственной деятельности предприятия, так как имущественный комплекс завода полностью сохранен. Правительством области разработан план возобновления производственной деятельности завода «Дормаш», проведена работа по привлечению инвестора, налажено взаимодействие с Минпромторгом России по определению путей запуска производства на предприятии». Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Сегодня, я знаю, есть уже потенциальные инвесторы. Это, если я не ошибаюсь, Тверской завод, который выпускает экскаваторы. Необходимо вести активные переговоры для того, чтобы завод заработал, сохранились рабочие места, и своевременно выплачивалась заработная плата». Закон о налоге на имущество организаций вызвал вопросы у многих, но большинство сошлись во мнениях. Михаил Вдовин, заместитель председателя орловского Облсовета: «Мы считаем, что подход к предоставлению налоговых льгот должен быть изменен. Не должны одни и те же получать налоговые льготы больших объемов. И большое количество вопросов вызвала у депутатов работа Фонда капремонта – там сосредоточено большое количество финансовых средств наших горожан – свыше миллиарда, мы не уверены, что они используются в настоящее время эффективно». Также депутаты утвердили корректировку областного бюджета в сторону увеличения расходов. Большая часть из них пойдет в образование на закупку учебников. Для тех, кто имеет право на льготные лекарства, есть приятная новость. Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными организациями Облсовета: «Мы обращаемся в государственные структуры с тем, чтобы увеличить финансирование на приобретение лекарственных средств, потому что в конечном итоге нелечение или недостаточное лечение заболеваний приводит к еще большим финансовым потерям, а самое главное к ухудшению качества жизни данной категории больных». Обратиться Облсовет к правительству Российской Федерации решил и по поводу трансляции каналов второго мультиплекса там, где живет менее 50 тысяч человек. Валентина Остроушко, заместитель председателя орловского Облсовета: «К нам в комитет обращались, в том числе и бывший мэр города Дмитровска и другие жители с тем, чтобы прекратить ограничения, которые являются сдерживающим обстоятельством развития цифрового телевидения и приводит к информационной дискриминации жителей». Всего на 15-й сессии депутаты рассмотрели более 30 законотворческих инициатив. Две трети из них - в первом чтении. Среди них - профилактика безнадзорности несовершеннолетних, капитальный ремонт, снижение барьеров при техприсоединении объектов капстроительства и многое другое. Работа над ними продолжится.





Оксана Гранн

29 сентября 2017 года







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