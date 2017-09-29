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Сегодня в Орле появилась аллея Дружбы

Аллея Дружбы появилась рядом с памятником героям Гражданской войны. 80 саженцев липы высадили студенты нескольких орловских вузов. Вместе с саженцем ребятам вручили колышек, ленточку и флаг той страны, откуда они родом.

Подобные мероприятия не только сближают участников, но и делают наш город еще более зеленым.

Анна Тихомирова Начальник управления молодежной политике департамента внутренней политике и развития местного самоуправления Орловской области: «Это возможность ребятам из разных стран, которые у нас живут и обучаются в Орловской области, пообщаться. Сегодня в высадке аллеи Дружбы приняли участие около 30 человек из различных вузов и из 17 государств».

Новая аллея появилась в рамках форума «Мир без границ». Он проходит в регионе уже несколько дней.