Сегодня в Орле появилась аллея Дружбы

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Сегодня в Орле появилась аллея ДружбыВысадка деревьев стала популярной акцией, и все чаще в ней принимает участие молодежь. Сегодня студенты сразу нескольких вузов Орла объединились в одну дружную компанию и посадили аллею Дружбы.
Аллея Дружбы появилась рядом с памятником героям Гражданской войны. 80 саженцев липы высадили студенты нескольких орловских вузов. Вместе с саженцем ребятам вручили колышек, ленточку и флаг той страны, откуда они родом.
Подобные мероприятия не только сближают участников, но и делают наш город еще более зеленым.
Анна Тихомирова Начальник управления молодежной политике департамента внутренней политике и развития местного самоуправления Орловской области: «Это возможность ребятам из разных стран, которые у нас живут и обучаются в Орловской области, пообщаться. Сегодня в высадке аллеи Дружбы приняли участие около 30 человек из различных вузов и из 17 государств».
Новая аллея появилась в рамках форума «Мир без границ». Он проходит в регионе уже несколько дней.