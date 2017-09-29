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Сегодня замдиректора ГТРК «Орел» Татьяна Мартынова отмечает юбилей!

На телевидение Татьяна Сергеевна Мартынова пришла с дипломом режиссёра, полученном в Орловском институте культуры. До этого была успешно начатая карьера комсомольского работника. Но телевидение пересилило - к нашей общей радости.

Овладение профессией происходило в самой горячей точке – в редакции информации. Ассистент режиссёра, режиссёр прямого эфира, не отрываясь от пульта, окончила Академию медиаиндустрии, защитилась и теперь кандидату искусствоведения Татьяне Мартыновой подвластны все жанры телевидения – от репортажа до крупного постановочного проекта. Лёгкая на подъём, заражающая энтузиазмом, да и просто красивая женщина - работать с ней в одной команде интересно, даже если впереди трудный съёмочный день.

К поздравлениям коллег присоединяются многочисленные телезрители - в кабинете у неё сегодня весь день не смолкал телефон.