Новости версия для печати Сегодня Орловщина присоединится к международной акции - Всемирному Дню ходьбы На большую прогулку выйдут жители 160 стран. Девиз мероприятия – «Выйди на улицу и продли свою жизнь».



Согласно медицинским данным, ежедневная 40-каминутная прогулка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 70%. К тому же, это отличный способ похудеть.



В Орле участников ждут в 10 утра на стадионе Ленина. Регистрация – в 9 часов. Ограничений по возрасту нет. Победителей полагаются призы, а всем участникам без исключения - памятные дипломы.





Мария Семак

30 сентября 2017 года







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