Новости версия для печати В Орле пройдет открытый турнир по боксу «Осенний вызов-2017» Соревнования пройдут 30 сентября и 1 октября.



За медали будут бороться более 120 спортсменов из различных регионов страны: Калуги, Белгорода, Брянска, Курска, Тулы, Орла. На ринг выйдут боксеры разных весовых категорий, возрастом старше 11 лет - как юноши, так и девушки.

Торжественное открытие запланировано на субботу, 30 сентября, на 14.00. Начало соревновательных дней 30 сентября в 14.30, 1 октября – в 12.00.





Орловское Информбюро

30 сентября 2017 года







На главную страницу





