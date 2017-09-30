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суббота
30.09.2017
9:51:17
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В Орле пройдет открытый турнир по боксу «Осенний вызов-2017»Соревнования пройдут 30 сентября и 1 октября.
За медали будут бороться более 120 спортсменов из различных регионов страны: Калуги, Белгорода, Брянска, Курска, Тулы, Орла. На ринг выйдут боксеры разных весовых категорий, возрастом старше 11 лет - как юноши, так и девушки.
Торжественное открытие запланировано на субботу, 30 сентября, на 14.00. Начало соревновательных дней 30 сентября в 14.30, 1 октября – в 12.00.
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